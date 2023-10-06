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Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu

Türkiye'nin en önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve sürücüler uyarıldı. Sis ayrıca Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de etkili oldu.