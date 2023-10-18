Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Ulaşımı Yavaşlattı

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sağanak yağmur ve sis ulaşımı yavaşlattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik yoğunluğu sebebiyle polis ekipleri önlemlerini artırdı.

1) BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS ULAŞIMI YAVAŞLATTI

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sağanak yağmur ve sis ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünün yol çalışması sebebiyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle D-100 karayolunu kullanmak zorunda kalan sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sis ve sağanak nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle polis ekipleri de güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.