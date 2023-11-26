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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor. Sağanak yağışın yerini kar yağışına bıraktığı bölgede, karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.