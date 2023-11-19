Bolu'da Yedigöller Yolu Üzerinde Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, hipotermi geçirmek üzereyken kurtarıldı.

Hafta sonunu Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda geçirmek isteyen 4 kişi, otomobilleriyle Yedigöller'e gitmek üzere yola çıktı. Gün içerisinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Yedigöller yolunda Engin İ., Fikret Ö., Murat Y. ve Serkan Y.'nin bulunduğu araç mahsur kaldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde devrilen ağaçlardan ilerleyemeyen jandarma ekiplerine yardım için köylüler harekete geçti. Yol üzerinde bulunan ağaçları kesen köylüler, traktörlerle ağaçları yol kenarına çekti. Kar kütlelerinin altında kalan araç içerisinde hipotermi geçirmek üzere olan 4 kişi, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye götürülen 4 kişiden 2'si taburcu edilirken, Murat Y. ve Serkan Y. tedavi amaçlı hastaneye yatırıldı. - BOLU