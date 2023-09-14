Bolu'da trafik denetiminde 17 sürücüye ceza kesildi

Bolu'nun Mengen ilçesinde Ankara-Zonguldak D-750 Karayolu'nda jandarma ekipleri, cayrokopterli trafik denetimi yaptı. Denetim çerçevesinde 17 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Bolu şehir merkezinde ve ilçelerinde trafik denetimleri sıklaştırıldı. Denetimler çerçevesinde Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekipleri, Ankara ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-750 Karayolu'nda trafik uygulaması yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen cayrokopter de denetimlere katıldı. Havadan cayrokopter ile tespit edilen sürücülere, karada denetim yapan jandarma ekiplerince sürücülere ceza kesildi. Hatalı sollama yapmaktan 3 sürücüye, cep telefonu ile konuşan 4 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye ve diğer kusurlardan 8 araca cezai işlem uygulandı. Denetim çerçevesinde 7 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerinin aralıklarla denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. - BOLU