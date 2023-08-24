Bolu'da Temizlik Malzemesi Deposunda Yangın

Temizlik malzemelerinin bulunduğu depo küle döndü

BOLU - Bolu'da öğle saatlerinde temizlik malzemesi deposunda çıkan yangında temizlik malzemeleri kül oldu.

Yangın, Gölyüzü Mahallesi Çayırpınar Sokak'ta bir apartmanın giriş katında depo olarak kullanılan bölümde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında temizlik malzemeleri büyük çapta hasar aldı.