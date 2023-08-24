Gölyüzü Mahallesi'nde bir apartmanın depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda bulunan temizlik malzemeleri soğutma çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen bir kişiye oksijen tedavisi yapıldı.

Bolu'da temizlik malzemesi deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Gölyüzü Mahallesi Çayırpınar Sokak'ta bir apartmanın giriş katında depo olarak kullanılan bölümde yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmasının devam ettiği depoda temizlik malzemeleri bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca yangını söndürmek için depoya girerek dumandan etkilenen bir kişiye de sağlık ekipleri tarafından olay yerinde oksijen tedavisi uygulandı.