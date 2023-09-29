Bolu'da Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

Bolu'nun Taşoluk köyünde tek katlı ev alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Taşoluk köyünde Nazif Turan'a ait tek katlı evde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde ahşap olan tavanı saran alevler giderek büyüdü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU