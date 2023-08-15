Bolu'da Sıcaktan Bunalanlar İneklerin de Girdiği Gölette Serinlemeye Çalıştı

Bolu'da hava sıcaklığının 41 dereceyi geçmesi üzerine insanlar, ineklerin de girdiği gölette serinlemek için bir araya geldi. Kimi ağaçların gölgesinde dinlenirken kimi ise gölete girerek serinlemeyi tercih etti. Bazı kişiler ise Bolu'nun çevresindeki yaylalara gitmeyi tercih etti.