Bolu'da Sıcaktan Bunalanlar İneklerin de Girdiği Gölette Serinlemeye Çalıştı
Yaşam Haberleri
Bolu'da hava sıcaklığının 41 dereceyi geçmesi üzerine insanlar, ineklerin de girdiği gölette serinlemek için bir araya geldi. Kimi ağaçların gölgesinde dinlenirken kimi ise gölete girerek serinlemeyi tercih etti. Bazı kişiler ise Bolu'nun çevresindeki yaylalara gitmeyi tercih etti.
Bolu'da sıcaktan bunalanlar, ineklerin de girdiği gölette serinlemeye çalıştı.
Meteorolojik ölçümlere göre hava sıcaklığının 41'yi geçtiği kentte, Karaçayır Mahallesi'ndeki futbol sahasının dijital termometresi ise sıcaklığı 51 derece gösterdi.
Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenler, merkeze bağlı Çaygökpınar köyü mevkisindeki gölete geldi.
Bazı kişiler bölgedeki ağaçların gölgesinde dinlenirken, bazıları gölete girerek serinledi.
Bazı yetişkinler ile çocuklar ise ineklerin de girdiği göletin yanındaki derede serinlemeye çalıştı.
Kent merkezinde ise kimi yeşil alanlardaki gölgelik yerlerde serinlemeye çalışırken kimi Bolu'nun çevresindeki yaylalara gitmeyi tercih etti.