Bolu'da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Yasaklı Havuza Girdi
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Bolu'da hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşmasıyla çocuklar, yasak olan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Uyarılara rağmen havuzda oyun oynayan çocuklar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
BOLU'da 37 dereceye ulaşan sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olan süs havuzuna girip, serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı kentte, çocuklar Bolu Belediyesi binası önündeki süs havuzuna girdi. Uyarı levhalarına aldırmadan havuza girip, serinlemeye çalışan çocuklar, bir süre oyun oynadı. Pantolonları ile havuzda yüzen çocuklar, uyarılar sonra çıkıp, bölgeden uzaklaştı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam