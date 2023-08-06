Bolu'da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Yasaklı Havuza Girdi

Bolu'da hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşmasıyla çocuklar, yasak olan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Uyarılara rağmen havuzda oyun oynayan çocuklar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.