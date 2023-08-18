Bolu'da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Sulama Kanalında Serinledi

BOLU'da sıcaktan bunalan çocuklar, sulama kanalına girerek serinledi. Kanalın üzerindeki yoldan suya atlayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden eğlendi.

Bolu'da son günlerde sıcak havaların etkili olmasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanalına girerek serinledi. Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü kentte Kasaplar Mahallesi'nden geçen sulama kanalına yüzmeye gelen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden eğlendi. Kanalın üstündeki köprüden suya atlayan çocuklar, oyunlar oynayarak yüzdü. Serinlemek için kanala girdiğini belirten Yiğit Yılmaz, 'Burada yüzmek tehlikeli değil çok ileriye gitmiyoruz' dedi. (DHA)