Bolu'da Sıcak Havadan Bunalanlar Akkaya Travertenlerine Akın Etti

Bolu'da yaşanan sıcak hava nedeniyle insanlar Akkaya Travertenleri'ne akın etti. Sıcaklığın 35 dereceye kadar çıktığı kentte, ziyaretçiler mineralli suların bulunduğu havuzlarda serinledi ve ormanda piknik yaptı.