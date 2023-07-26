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Bolu'da Sıcak Havadan Bunalanlar Akkaya Travertenlerine Akın Etti

Yaşam Haberleri

Bolu'da yaşanan sıcak hava nedeniyle insanlar Akkaya Travertenleri'ne akın etti. Sıcaklığın 35 dereceye kadar çıktığı kentte, ziyaretçiler mineralli suların bulunduğu havuzlarda serinledi ve ormanda piknik yaptı.

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Akkaya Travertenlerine akın etti.

Tüm yurtta hissedilen hava sıcaklıkları çetin kış şartlarının yaşandığı Bolu'da da etkisini gösteriyor.

Sıcaklığın 35 derece ölçüldüğü kentte insanlar Pamukkale'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük blok traverteni olan Akkaya'da vakit geçirdi.

Ormanlık alanda bulunması dolayısıyla kartpostallık manzaralar sunan travertenin ziyaretçileri mineralli suların bulunduğu 2 havuza girerek serinledi.

Travertenleri gezen bazı aileler de ormandaki gölgelik alanlarda piknik yaptı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Yaşam

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