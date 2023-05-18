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Bolu'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Bolu'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Yaşam Haberleri

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Bolu Belediyesi ekipleri, su taşkını ve sel gibi durumlara karşı önlemlerini aldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklenildiğini bildirdi.

Bolu'da sağanak yağış etkili oldu

BOLU - Bolu'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.

Bolu'da dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan sağanak şehir merkezinde aralıklarla etkili oluyor. Vatandaşların şemsiye ile yürüdüğü, sokak aralarında su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Bolu Belediyesi ekipleri, su taşkını ve sel gibi durumlara karşı önlemlerini aldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklenildiğini bildirdi. Şehir merkezinde aralıklarla etkili olan yağış sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Recai Akdoğan isimli vatandaş, "Yağmurun yağması iyi oluyor. Bereket. Öğleden sonra bayağı bir yağışlı olacak gibi. Şemsiye de almadım yanıma" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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