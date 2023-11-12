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Bolu'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bolu'da gece saatlerinde yaşanan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Bolu Adliyesi'nin giriş kapısı yakınındaki ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi ve itfaiye ekipleri tarafından parçalara ayrıldı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki ağaç parçalarını temizledi.