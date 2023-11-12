Bolu'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bolu'da gece saatlerinde yaşanan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Bolu Adliyesi'nin giriş kapısı yakınındaki ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi ve itfaiye ekipleri tarafından parçalara ayrıldı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki ağaç parçalarını temizledi.
Bolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan Bolu Adliyesi'nin giriş kapısı yakınındaki ağaç, rüzgarın etkisiyle dibinden kırılarak devrildi.
Polis kontrol noktası kulübesinin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince motorlu testereyle parçalara ayrıldı.
Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ağaç parçalarını bölgeden kaldırdı.