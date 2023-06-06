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Bolu'da Park Halindeki Otomobilin Tekerine Sıkışan Kedi Yaralandı

Bolu'da Park Halindeki Otomobilin Tekerine Sıkışan Kedi Yaralandı

Yaşam Haberleri

Bolu'da park halinde bulunan otomobilin tekeri ile balata kısmına ayağını sıkıştıran kedi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi, tedavi altına alındı.

Bolu'da park halinde bulunan otomobilin tekeri ile balata kısmına ayağını sıkıştıran kedi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi, tedavi altına alındı.

Olay, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi otomobilin tekerleği ile fren balatası arasına girdi. Bir süre sonra kedi balata ve teker arasına sıkıştı. Kedinin sıkıştığını fark eden sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, sol arka ayağından yaralanan kediyi sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucunda kurtardı. Kedi, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Cumhuriyet Caddesi İtfaiye Bolu kedi Yaşam Haberler

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