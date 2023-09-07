Bolu'da palet dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Palet dükkanında çıkan yangının dumanları gökyüzünü sardı

Tahta palet dolu olan iş yerinde yangın paniği

BOLU - Bolu'nun Aşağı Soku Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet dükkanında gece saatlerinde çıkan yangın panik oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Yangın, Aşağı Soku Mahallesi'nde İzzet Baysal Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayinin üst kısmında bulunan palet dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sanayi içerisindeki yoldan geçen vatandaşlar ve sanayi içerisindeki güvenlik görevlileri iş yerinden çıkan dumanları fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tahta palet dükkanında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Dükkan içerisinde alev alev yanan paletlere müdahale etmek için itfaiye ekipleri tarafından dükkanın kapısını açıldı. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü sardı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında dükkanda maddi hasar meydana gelirken, tahta paletler küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.