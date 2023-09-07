Bolu'da İzzet Baysal Sanayi Sitesi'nde bulunan palet dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda dükkanın içerisinde hasar meydana geldi.

Bolu'da palet dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Aşağısoku Mahallesi'nde İzzet Baysal Sanayi Sitesi mevkisinde bulunan palet dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürülen yangında hasar oluştu.