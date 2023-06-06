Bolu'da Oyun Parkına Muhtarlık Binası Yapılması Tartışması

Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde bulunan oyun parkının bir kısmına muhtarlık binası yapılması için çalışma başlatılmasına mahalle halkı tepki gösterdi. Mahalleli, "Deprem olduğunda biz bu boş alana çıkıyoruz. Muhtarlık binası 20 metre ileride var zaten" dedi.

Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde bulunan oyun parkının bir kısmına muhtarlık binası yapılması için çalışma başlatılmasına mahalle halkı tepki gösterdi. Mahalleli, "Deprem olduğunda biz bu boş alana çıkıyoruz. Muhtarlık binası 20 metre ileride var zaten" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Genç Osman Sokak üzerinde bulunan parkın, geçtiğimiz aylarda yenileme çalışması yapılmak üzere malzemeleri söküldü. Mahalle halkı yeni park yapılacak diye düşünürken, öğle saatlerinde Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makinelerinin temel kazdığını fark etti. Muhtarlık binasının mevcut parkın bir bölümüne yapılması için çalışma başlatılmasına tepki gösteren vatandaşlar, iş makinelerinin çalışmalarını engelleyerek, zabıta ekiplerine durumu bildirdi. İş makineleri zabıta eşliğinde bölgeden ayrılırken, vatandaş ise parkın 20 metre ilerisinde muhtarlık binasının bulunduğunu, oyun parkının bir kısmına binanın yapılmasının gereksiz olduğunu ifade etti.

Parkın hemen yakınında bir noktada evi bulunan Mehmet Yaman isimli vatandaş, "Park yapılacak, park yenilenecek dediler. Ama buraya muhtarlık binası yapacaklarmış. Vatandaş olarak biz bu muhtarlık binasını istemiyoruz. Biz deprem olduğunda bu parka çıkıyoruz. O yüzden de buraya muhtarlık binasının yapılmasını istemiyoruz. Halihazırda zaten burada muhtarlık binamız var. Parkın 15-20 metre ilerisinde muhtarlık binamız var. Buraya neden bir muhtarlık binası yapma gereksinimi duydular ben anlamadım. Bütün binaların iç kısmında bir muhtarlığın ne işi var" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, boş alanın bu şekilde değerlendirilmesine tepki göstererek, "Yarın, bir gün deprem olacak belki biz buraya çadır kuracağız. Kapımızın önü burası. Nereye gidelim? Kapımızın önüne belki çadır kuracağız" diye konuştu.

Ayrıca, projede muhtarlık binasının, mevcut park alanının bir kısmına yapıldığı ve parkın diğer kısımlarında bankların kaldırılarak genişletildiği görüldü. - BOLU