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Bolu'da Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada Hayatını Kaybeden Çift Hopa'da Defnedildi

Bolu'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ve eşinin cenazeleri, Artvin'in Hopa ilçesinde defnedildi. Çift için Hopa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi ve ardından mezarlığa defnedildi.