Bolu'da Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada Hayatını Kaybeden Çift Hopa'da Defnedildi
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Bolu'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ve eşinin cenazeleri, Artvin'in Hopa ilçesinde defnedildi. Çift için Hopa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi ve ardından mezarlığa defnedildi.
Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü ile eşinin cenazeleri, Artvin'in Hopa ilçesinde defnedildi.
Adem (38) ve Zeynep Bayrak (34) için Hopa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
3 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sundura Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Törene, çiftin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki 14 HB 177 plakalı otomobil ile Adem Bayrak'ın (38) kullandığı 06 ABK 266 plakalı motosiklet, Kartalkaya Kavşağı'nda çarpışmıştı. Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve eşi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.