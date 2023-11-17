Bolu'da otomobil bozayıya çarptı, ayı telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilin çarptığı bozayı telef oldu. Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin çarptığı bozayı telef oldu. Ayıya çarpan otomobilde bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti yolunda Tosunlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Taşkesti yolunda seyreden G.G. idaresindeki 14 BS 963 plakalı otomobil, yol üzerinde karşıya geçmekte olan bozayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayı, yol kenarına savrularak ağır yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. ise çarpmanın etkisiyle araç içerisinde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan E.G. ambulansta tedavi edildi.

Otomobilin çarptığı bozayının ise olay yerinde telef olduğu tespit edildi. Karayolları ekipleri olay yerinden telef olan ayıyı kepçe yardımıyla aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU