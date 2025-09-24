Haberler

Bolu'da Otobüs, Yatan Köpeğin Ayağını Ezdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da özel halk otobüsü, kaldırımda yatan 'Bico' isimli köpeğin ayağını ezdi. Otobüs çalışanları, olay sonrası köpeği bularak mama verdi. Köpeğin sağlığı iyi.

BOLU'da durağa yanaşan özel halk otobüsü, kaldırımın kenarında yatan köpeğin ayağını ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, özel halk otobüsü çalışanları 'Bico' isimli sahipli köpeği bularak mama verdi. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Durağa yanaşan özel halk otobüsü, kaldırımın kenarında yatan köpeği fark etmeyerek ayağını ezdi. Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan köpek korkuyla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından özel halk otobüsü çalışanları, 'Bico' isimli köpeği aynı bölgede bularak mama verdi. Köpeğin durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Sezonu kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.