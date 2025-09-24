Bolu'da Otobüs, Yatan Köpeğin Ayağını Ezdi

BOLU'da durağa yanaşan özel halk otobüsü, kaldırımın kenarında yatan köpeğin ayağını ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, özel halk otobüsü çalışanları 'Bico' isimli sahipli köpeği bularak mama verdi. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Durağa yanaşan özel halk otobüsü, kaldırımın kenarında yatan köpeği fark etmeyerek ayağını ezdi. Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan köpek korkuyla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından özel halk otobüsü çalışanları, 'Bico' isimli köpeği aynı bölgede bularak mama verdi. Köpeğin durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU