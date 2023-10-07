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Bolu'da ormanlık alanda bantlanmış poşet içinden köpek ölüsü çıktı

Gölköy mesire alanında bulunan bir siyah poşetten köpek ölüsü çıktı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.