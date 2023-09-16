Bolu'da Odun Yüklü Traktör Uçuruma Uçtu: Sürücü Ağır Yaralandı

Traktörüyle 15 metrelik uçurumdan düştü... Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

BOLU - Bolu Ağaççılar Köyü'nde odun yüklü traktörün 15 metrelik uçurumdan uçması neticesinde sürücü ağır yaralandı. Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Bolu Ağaççılar Köyü'nde bulunan ormanlık alandan traktörüne odun yükleyen İsmail K., eve gitmek için yola çıktı. Aracıyla seyir halinde olan İsmail K., traktörünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 15 metrelik uçurumdan uçtu. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, traktör altında kalan İsmail K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin halatla traktörü kaldırması neticesinde İsmail K. ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.