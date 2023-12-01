Bolu'da Müştemilatta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Muratlar köyünde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve alevler kontrol altına alındı.

Bolu'nun Muratlar köyünde gece saatlerinde müştemilatta çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alev alev yanan müştemilatı itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Bolu merkeze bağlı Muratlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin D.'ye ait müştemilatta bilinmeyen bir sebeple gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap müştemilatın her yerini sardı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Ahşap müştemilat yangın sebebiyle küle döndü. - BOLU