Bolu'da motosikletli kurye menfez çalışması sırasında kuyuya düştü

Bolu'da D-100 karayolunda menfez çalışması yapılan alanda uyarı levhasını dikkate almayan bir motosikletli kurye, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düştü. Kazada yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

BOLU'da D-100 karayolunda menfez çalışmasının yapıldığı alanda uyarı levhasını dikkate almayan motosikletli kurye, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya uçtu.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle yolda ilerleyen Mücahit Ö. yönetimindeki 14 ABM 858 plakalı motosiklet, uyarı levhasına aldırış etmeyince menfez için açılan yaklaşık 4 metre kuyuya uçtu. Motosikletli kurye Mücahit Ö. yaralanırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. (DHA)