Bolu'da Minibüsün Çarptığı Kızıl Geyik Tahnit Edilerek Sergilenecek
Bolu'da minibüsün çarpması sonucu ölen kızıl geyiğin, tahnit yapılarak sergileneceği bildirildi. Kazada geyiğin arka bacakları kırıldı, minibüs de hasar aldı. Kurtarılamayan geyik, tahnit işlemi sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesindeki ziyaretçi tanıtım merkezinde sergilenecek.
Bolu'da minibüsün çarpması sonucu ölen kızıl geyiğin, tahnit yapılarak sergileneceği bildirildi.
Mudurnu istikametine giden A.Ö. idaresindeki minibüs, ilçe girişinde aniden yola çıkan kızıl geyiğe çarptı.
Kazada geyiğin arka bacakları kırıldı, minibüs de hasar aldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilmek üzere bulunduğu alandan alınan geyik kurtarılamadı.
Kızıl geyiğin, tahnit işleminin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde bulunan ziyaretçi tanıtım merkezinde sergileneceği belirtildi.