Bolu'da Metruk Bina Madde Bağımlılarının Uğrak Yeri Oldu

BOLU'da, Sağlık Mahallesi'ndeki metruk bina, madde bağımlılarının uğrak yeri oldu. Bölgede yaşayanlar, sahibi yurt dışında olan binanın çevresinde güvenlik önlemi alınmasını istiyor.

Sağlık Mahallesi Keklik Sokak'ta bulunan ve sahibinin yurt dışında yaşadığı öğrenilen metruk bina, madde ve alkol bağımlılarının uğrak yeri haline geldi. İçi yıkıntı haline gelen metruk bina ve çevresi çöplerle doldu. Tüm pencereleri kırılan binada ateş yakıldığı ve yerlerde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Mahalleli, metruk binayla ilgili önlem alınmasını istiyor.

'ÇOCUKLARA BİR ŞEY OLACAK DİYE KORKUYORUZ'

Mahallede oturan Serpil Coşkun, korku yaşadıklarını ve çözüm beklediklerini ifade ederek, "Geldik geleli, belediyeye şikayet ediyoruz. Özel alan diye bir şey yapamadılar. Birkaç hafta önce bahçeyi temizlediler ama çocuklar çok girip çıkıyor. Okul zamanında hatta geceleri erkek-kız birlikte giriyor. Burada madde kullananlar da vardır, içenler de giriyor. Biz çok korkuyoruz. Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. 3-4 senedir boş. Önceden Suriyeliler oturuyordu. Onlar gidince ev bu hale geldi" dedi.

'SADECE TEMİZLİK YAPABİLİRİZ' DEDİLER'

Binadan rahatsız olduklarını aktaran Sanem Coşkun ise "Bu görüntünün gitmesini, düzeltilmesini istiyorum. Benim de 2 evladım var ve arkadaşlarıyla geliyorlar. Rahatsız oluyorum, hemen alıyorum ama ne de olsa çocuk buraya geliyor. Çamur ve kumlarla oynuyorlar. Çöpler de atılıyor buraya. Kim atıyor bilmiyorum ama gördüğünüz gibi çöpler de atılıyor. Rahatsız oluyorum, koku oluyor. Müracaatta bulunduk biz ama özel alan olduğu için hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. 'Sadece temizlik yapabiliriz' dediler. Burada kaldırımlar, taşlar falan vardı. Doluydu yani, sadece onları alabildiler" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE/Zübeyde ÖZMEN/BOLU,