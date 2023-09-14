Bolu'da Mahsur Kalan İnek Vinç Yardımıyla Kurtarıldı

Bolu'nun Büyüksu Deresi'nde mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeköy köyünde ikamet eden Birol T.'ye ait inek, Büyüksu Deresi yakınlarında otlamaya başladı. Derenin içerisine doğru giden inek, bir süre sonra dereden çıkamadı. İneğin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dere kenarına inen ekipler, ineği halatlarla bağladı. Halatlarla bağlanan inek vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Güvenli bir şekilde dereden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. - BOLU