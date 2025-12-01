Haberler

Bolu'da Kar Yağışı Yaylaları Beyaza Bürüdü

Bolu'nun yüksek kesimlerinde gerçekleşen kar yağışı çam ormanları ve yaylaları beyaz örtüyle kapladı. Kartalkaya'da kayak sezonu için kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çam ormanları ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah, kar yağışı etkisini kaybederken yaylalar ve çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında eşsiz manzaralar oluştu. Kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Oluşan beyaz güzellik dronla görüntülendi.

