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Bolu'da Kar Yağışı Etkisini Kaybetti

Bolu'da dün gün boyu devam eden kar yağışı etkisini kaybetti. Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 15, Bolu Dağı'nda 30, Abant ve Gölcük Milli Parkları'nda ise 40 santimetreye ulaştı. Ulaşımda yaşanan yoğunluk ise karın etkisini yitirmesiyle normale döndü.