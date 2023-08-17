Bolu'da Kamyonet Devrildi: 4 Yaralı
Yaşam Haberleri
Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden E.D. yönetimindeki 14 ES 448 plakalı kamyonet, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi ve karşı şeride geçti.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapan D-100 kara yolunun İstanbul yönü, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından açıldı.