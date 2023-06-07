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Bolu'da Kahramanmaraş depremi şehitleri için Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

Bolu'da Kahramanmaraş depremi şehitleri için Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

Yaşam Haberleri

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gölköy köyü mevkiinde depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına oluşturulan 6 Şubat Deprem Şehitleri Orman'ında, Bolu Sakarya Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikle bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bolu'da ortaokul öğrencileri tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için oluşturulan Hatıra Ormanına fidan dikildi.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gölköy köyü mevkiinde depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına oluşturulan 6 Şubat Deprem Şehitleri Orman'ında, Bolu Sakarya Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikle bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe İşletme Müdürü İbrahim Kantar, Sakarya Ortaokulu Müdürü İsmail Şener, öğretmenler, personeller ve öğrenciler katıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Orman İşletme Müdürlüğü Kahramanmaraş Sakarya Bolu Yaşam Haberler

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