Bolu'da ineklerin serinleme keyfi

Halk plajı değil inek plajı

BOLU - Bolu'da sıcaklardan bunalan inekler şehir merkezinin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'ne girerek serinledi. Baraj kenarını adeta bir plaj gibi kullanan inekler, ağaç gölgesinde serinledi.

Geçtiğimiz günlerde son 94 yılın en sıcak günü rekorunu 42.8 derece ile kıran Bolu'da, sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Yaklaşık bir haftadır sıcak havanın etkili olduğu Bolu'da sıcaklardan bunalan inekler de göle girerek serinledi. Şehir merkezinin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nün kıyı kesiminde bulunan alanda suya giren inekler sıcak havanın etkisinden az da olsa kurtuldu. Sudan çıkan inekler ise gölün kıyı kesiminde bulunan ağaçların gölgesinde dinlendi. Vatandaşların girmesinin yasak olduğu göle giren ineklerin serinlediği anlar görüntülendi.

15 gün boyunca sıcak havanın Bolu'da etkili olması bekleniyor.