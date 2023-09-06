Bolu'da Hayreddin-i Tokadi Türbesi'nde Anahtar Kavgası

Türbe bahçesinde anahtar kavgası

BOLU - Bolu'da Hayreddin-i Tokadi Türbesi'nde anahtarını kaybeden ziyaretçi ile görevliler kavga etti.

Olay, Hayreddin-i Tokadi Türbesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, türbeye ziyarete gelen bir vatandaş anahtarını kaybetti. Anahtarını kaybettiğini fark eden vatandaş, durumu görevlilere bildirdi. Türbe görevlileri tarafından anons yapılarak anahtarın kaybolduğu duyuruldu. İddiaya göre bir süre sonra görevlilerin yanına tekrar giden şahıs, "Anahtarımı kaybettim" dedi. Görevli ise anahtar için gerekli anonsun yapıldığını dile getirdi. İkili arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Türbe bahçesinde yaşanan kavga anı vatandaşın kamerasına yansıdı. Kavga, vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırıldı.