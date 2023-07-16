Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda Serinleme Keyfi

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar, Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçların gölgesinde serinleme imkanı buldu. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük, hafta sonunda vatandaşların en çok tercih ettiği tabiat parklarından biri oldu. Göl çevresinde gezintiye çıkan vatandaşlar, ağaç gölgelerinde dinlenerek serinledi. Bolu Valiliğince alınan karar çerçevesinde mangal ve ateş yakılmasının yasak olduğu bölgede vatandaşlar, hazır gıdalar ve evlerinden getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı. Tatilciler, zaman zaman golf arabaları ve bisikletlerle göl turu atarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.