Bolu'da Gençler Traktör Römorkunda Serinledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaktan bunalan gençler, traktör römorkunu havuz yaparak serinledi. Römork içerisinde su şakaları yapan gençlerin eğlenceli anları ise kameralara yansıdı.

Mudurnu ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Munduşlar köyünde ikamet eden gençler aşırı sıcaklara karşı ilginç bir çözüm buldu. Boş olan traktör römorkuna branda seren gençler, ardından içini su doldurdu. Gençlerin tamamen su ile doldurduğu römork, havuza çevrildi. İçerisine serinlemek için giren gençlerin eğlenceli anları ise kameralara yansıdı. - BOLU