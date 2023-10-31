Bolu Sultanbey köyünde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve vücudunda yanıklar oluşan oğlu hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evde hasar meydana geldi.

Bolu'da evde çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı

Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve vücudunda kısmi yanıklar oluşan oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Sultanbey köyünde Hüsnü K. (60) ve babası Avni K'nin (90) ikamet ettiği 3 katlı evin birinci katında yangın çıktı. Evin 2. katında yaşayan Hüsnü K, babasına yardım etmek için alt kata indi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Avni K. ve vücudunda yanıklar oluşan Hüsnü K. sağlık personelinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.