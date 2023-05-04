Bolu'da Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı
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Bolu'nun Gerede ilçesindeki Fen Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası öğrenciler okul binasında kaldı.
BOLU'nun Gerede ilçesinde 70 erkek öğrencinin kaldığı yurtta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dayıoğlu Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki Fen Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nun 1'inci katında, gece saatlerinde yangın çıktı. Görevliler, yurttaki 70 öğrenciyi dışarı çıkarıp, itfaiyeye haber verdi. Gerede Belediyesi'ne bağlı ekipler, 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Tahliye edilen öğrenciler ise geceyi okul binasında geçirdi.Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Yaşam