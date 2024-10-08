Bolu'da Elektrikli Tel ile Korunan Arı Kovanlarına Üç Ayı Yaklaştı
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bir arıcının elektrikli tellerle koruduğu arı kovanlarına yaklaşan üç ayı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu ve elektrik teller ile çevrilen alana giremeyen 3 ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kıbrıscık'ın Deveören köyünde yaşayan arıcı Erhamin Koç, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirdi. Saat 02.00 sıralarında ormandan gelen 3 ayı, ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç'un elektrikli tel önlemi nedeniyle ayılar, kovanların bulunduğu alana giremedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayılar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
HABER: Mutlu YUCA/KIBRISCIK(Bolu),