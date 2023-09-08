Bolu'da Elektrik Tesisatından Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyünde bir evde çıkan yangın, elektrik tesisatından kaynaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev kullanılamaz hale geldi.