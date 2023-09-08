Bolu'da Elektrik Tesisatından Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyünde bir evde çıkan yangın, elektrik tesisatından kaynaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da tek katlı ev, elektrik tesisatından çıkan yangında alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, merkeze bağlı Vakıfgeçitveren köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur A'ya ait tek katlı evde elektrik hattından kaynaklı yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. - BOLU