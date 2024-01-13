Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ocak Cumartesi Bolu'da nerede deprem oldu?

Bolu'da deprem mi oldu ve Bolu'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Bolu'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ocak Bolu'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 23.59'da merkez üssü Bolu Merkez olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

BOLU'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bolu Merkez'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.