Bolu'da Çocuklar Sulama Kanalında Serinledi

Bolu'da sıcaklardan bunalan çocuklar sulama kanalında serinledi. Sulama kanalında yüzen çocuklar, aquaparktaymış gibi eğlendi.

Kasaplar Mahallesi'nde bulunan sulama kanalı çocukların yüzme havuzu oldu. Sıcaklardan bunalan çocuklar çareyi sulama kanalına girmekte buldu. Kanal içerisinde yüzerek hem serinleyen hem de eğlenen çocuklar, suyun keyfini çıkardı. Tehlikeli olmasına rağmen kanal üzerinde bulunan köprüden de suya atlayan çocuklar, adeta aquaparktaymış gibi eğlendi.

12 yaşındaki Yiğit Yılmaz, "Su çok iyi. Hava çok sıcak, biz de bir çözüm bulduk, giriyoruz. Yüzerken çok da ileriye gitmiyoruz, derenin kıyısında eğleniyoruz" dedi. - BOLU