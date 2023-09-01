Bolu'da çocuklar için alınan şişirme havuz neşe kaynağı oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaklardan bunalıp denize ve aquaparklara gidemeyen çocuklar için alınan şişirme havuz, çocukların neşe kaynağı oldu.

O köyde çocuklar için alınan şişirme havuz neşe kaynağı oldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaklardan bunalıp denize ve aquaparklara gidemeyen çocuklar için alınan şişirme havuz, çocukların neşe kaynağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde Erkan Sarıkaya, köydeki küçük çocuklar için 5 ton su kapasiteli 2 bin TL'ye havuz aldı. Sıcaktan bunalan vatandaşların kaçış noktalarından olan deniz ve aquaparkın köye uzak olmasından kaynaklı, Erkan Sarıkaya'nın aldığı şişirme havuz köydeki çocukların neşe kaynağı oldu. Hava sıcaklığının 30-35 derecelerde seyrettiği Munduşlar köyünde küçük çocuklar, şişirme havuzun suyunu doldurarak serinlemenin keyfini çıkartıyor. Havuz içerisinde birbirleriyle şakalaşan minikler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Çocuklar için havuz alan Erkan Sarıkaya, "Bölgemize deniz çok uzak olduğu için ve artık masraf çok olması nedeniyle denizlere gidemiyoruz. Böyle bir şey alıp çocukların eğlenmesini istedim. Evin bahçesine kurduk beş ton su alıyor doldurduk güneş enerjisi ile de ısıttık çocuklar neşeli neşeli eğleniyorlar yüzüyorlar" dedi.

Yüzen çocuklardan Berat Sarıkaya, "Erkan abimiz bizim için böyle bir şey yaptı çok sevindik. Bize deniz uzak olduğu için bu özlemimizi bu havuza gideriyoruz. Çok mutluyuz kendisine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Eğlenceli şekilde yüzdüklerini ifade eden Emirhan Yiğit, "Köyümüzde böyle bir havuzun olması bizleri sevindirdi. Erkan abimize teşekkür ederiz köy çocukları gelip burada eğlenceli bir şekilde yüzüyoruz" şeklinde konuştu.