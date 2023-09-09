Bolu'da Cipin Çarptığı Kadın Yaralandı

Bolu'da D-100 karayolunun yan yolunda geri manevra yapan cipin çarptığı kadın yere düşerek cipin altında kaldı.

Kaza, D-100 karayolunun yan yolu olan D-100 Karayolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinden geri manevra yapan Seyfettin Sarı yönetimindeki 14 AAK 752 plakalı cip, yoldan geçen Hatice Çakır'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hatice Çakır, yere düşerek cipin altında kaldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipin altında kalan Çakır, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan Hatice Çakır, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU