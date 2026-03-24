Beton bloklarla kapatılan gölette boğulan çocuk sınıf arkadaşları tarafından dualarla anıldı

BOLU'da çevresi beton bloklarla kapatılan, girilmesi tehlikeli ve yasak olan gölette boğulan Tanju Kara (13), sınıfında arkadaşları tarafından dualarla anıldı.

Olay, 16 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Tanju Kara, bisikletini yol kenarında bırakıp, arkadaşıyla birlikte etrafı beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girdi. Gölette boğulma tehlikesi geçiren Kara, çıkarılıp, çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Ortaokulu'nda eğitim gören Tanju Kara, sınıf arkadaşları tarafından dualarla anıldı. Kara'nın çiçeklerle süslenen fotoğrafı da oturduğu okul sırasına konuldu.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

