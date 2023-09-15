Bolu'da arazide çıkan ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Arazide çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Erken müdahale orman yangınını önledi

BOLU - Bolu'da Sultan köyünde arazide çıkan ot yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Sultan köyünün üst kısmında bulunan kuru otların bulunduğu boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangının dumanlarını köydeki vatandaşlar fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Olay yerinde itfaiye, jandarma ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Arazöz, itfaiye araçları ve köydeki vatandaşların traktörleriyle yangına müdahale edildi.

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.