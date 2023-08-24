Bolu'da Arama Kurtarma Derneklerine Malzeme Desteği

Bolu'da muhtemel afetlere müdahale etmek için kurulan 8 arama kurtarma derneğine 4 milyon 872 bin TL'lik malzeme desteği verildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, malzeme teslim töreninde konuşma yaptı ve katkı sağlayan firmalara teşekkür belgesi verdi.

Bolu'da muhtemel afetlere müdahale etmek için il genelinde hem kamu çalışanları hem de özel sektörden gönüllü kişilerin katılımıyla kurulan 8 arama kurtarma derneğine 4 milyon 872 bin TL'lik malzeme desteği verildi.

Bolu'da muhtemel deprem ve afetlerde görev alması için farklı kurum ve kuruluşlardan gönüllülerin katılımı ile 22 arama kurtarma ekipleri kuruldu. Afetlerde halihazırda görev almak için kurulan arama kurtarma derneklerinden 8 tanesi, Bolu Valiliğinin desteğiyle Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibe programına alındı. 8 arama ve kurtarma derneğine 4 milyon 872 bin TL'lik arama-kurtarma malzemesi teslim edildi.

17 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme teslim törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, AFAD Sivil Toplumla İlişkiler ve Rehabilitasyon Daire Başkanı Abdulkadir Tercan ile daire müdürleri ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

Törende konuşan Vali Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce binanın yıkıldığını belirterek, "Bu kadar büyük bir depremin ardından bu kadar kısa sürede kalkması mümkün değildi. Orman yangınlarına karşı da eleştiriler oldu ama havadan mücadele için hava araçları alındı, kiralandı. Devletimiz o kadar güçlü ki en ufak bir yangına dahi helikopter ve uçak gönderiyor. Bunlar devletin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi. Bolu'da bulunan vatandaşlarımız depremden sonra çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Gerçekten her ile yardım yaptık. Bolu da bir deprem bölgesi ve afetlere müdahale için ne kadar ekip var diye baktım ve yok denecek kadar az olduğunu gördük. AFAD ile birlikte tüm il genelinde ilçelerle birlikte arama kurtarma derneklerinin kurulması gerektiğini fark ettik ve hemen çalışmalara başladık. Bolu'da 22 tane arama kurtarma derneği kurduk. Eğitimleri de AFAD tarafından verildi" ifadelerini kullandı.

Törende Vali Erkan Kılıç, malzeme desteği için katkı sağlayan firmalara teşekkür belgesi vererek ekiplerin stantlarını gezerek bilgiler aldı. - BOLU