Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreden Bolu'da akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanlara sığındı veya yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

Bolu'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreden kentte, akşam saatlerinde sağanak başladı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklarda bulunan dükkanlara sığındı, bazı vatandaşlar ise yağmur altında yürümeyi tercih etti.

Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanağın ardından, hava sıcaklığında düşüş yaşandı.