Bolu'da Aile Destek Merkezi Açıldı

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Merkezde, yöresel el nakışı ve el örgüsü, hazır giyim ve moda tasarımı, takı tasarımı ve el sanatları, hasta ve yaşlı bakımı gibi meslek kursları veriliyor.

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta kurulan Aile Destek Merkezinin açılışına, Vali Erkan Kılıç, daire amirleri ve davetliler tarafından yapıldı.

Açılışın ardından merkezi gezen Kılıç, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, birçok kadının burada el becerilerini geliştirdiğini belirtti.

Merkezin, kadınların meslek edinmesini noktasında çok önemli olduğunu kaydeden Kılıç, "Burada hem meslek öğreniyorlar, aynı zamanda bir harçlık da veriyoruz. Çocuklarıyla birlikte gelen annelerin, evlatlarıyla da burada ilgileniyoruz. Kreşimiz var bu binada. Ev hanımlarının hem topluma katılma hem de ev ekonomilerine destek olma yönünden katkı sunuyoruz." dedi.

Merkezde, yöresel el nakışı ve el örgüsü, hazır giyim ve moda tasarımı, takı tasarımı ve el sanatları, hasta ve yaşlı bakımı gibi meslek kursları veriliyor.

Kursiyerlere mesleki eğitimin yan sıra, aile yaşam becerileri, iletişim, madde ve teknoloji bağımlılığı, dini değerler gibi konularda da bilgilendiriliyor.