Bolu'da aç kalan ayı köyde görüntülendi

Bolu'nun Çepni köyünde aç kaldığı düşünülen ayı, köydeki evlerin yakınlarına kadar indi. Ayıyı fark eden köy sakini o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Bolu'da aç kalan ayı böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun Çepni köyünde aç kaldığı düşünülen ayı, köydeki evlerin yakınlarına kadar indi. Ayıyı fark eden köy sakini o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Bolu'da etrafı ormanlarla çevrili Çepni köyüne aç kaldığı düşünülen bir ayı indi. Aç kaldığı düşünülen ayı, Çepni köyünde evlerin yakınlarına kadar geldi. Aracıyla köy içerisinde seyreden ve ayıyı gören bir vatandaş panik yaşasa da ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi ihmal etmedi. Köydeki evlerin etrafında bir süre yiyecek arayan ayı, kendisini görüntüleyen vatandaşın aracını görünce korktu. Korkarak kaçmaya başlayan ayı, uzaklaşarak gözden kayboldu.